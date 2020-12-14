Гололед, мокрый снег и туманы. В Белгидромете рассказали о погоде на неделю

Новая неделя в Беларуси начинается с теплой для середины декабря погоды. При этом на дорогах местами ожидается гололедные явления, будут сгущаться туманы.

По данным Белгидромета, во вторник, 15 декабря, ночью и утром во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. На большей части территории страны ожидается туман. Местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-6 °С, а максимальная днем −2…+3 °С.

В среду ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0… -7 °С, максимальная днем −3…+3 °С.

В четверг преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку кратковременные мокрый снег и дождь. Местами туман, слабый гололед. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3 °С, максимальная днем 0…+5 °С.

В пятницу ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 °С, максимальная днем −1…+4 °С.

В выходные существенного изменения в погодных условиях не ожидается.

Поделиться ссылкой:



