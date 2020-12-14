32 светлогорца остались без крыши над головой — их выселили в «никуда» за неуплату коммуналки

В 2020 году в 64 дома и квартиры Светлогорского района перестали подавать воду. Еще в более чем 1 500 квартир остановили техобслуживание электрощитов. Так борются с теми, кто не оплачивает коммуналку, пишут Сильные Новости со ссылкой на «Светлагорскія навіны».

Если такие меры не действуют, неплательщика через суд могут даже выселить из дома или квартиры. И такие ситуации уже случались.

— С начала года выселены без предоставления другого жилого помещения 32 нанимателя, — поясняет Сергей Алисейко, ведущий юрисконсульт КЖУП «Светочь». — 11 частных жилых помещений обязаны судом к продаже. Из них 8 выставлены на продажу через аукцион, 4 из которых уже проданы.

Он добавил, что по заявлению организации, чтобы человек погасил задолженность, суд может также ограничить его право на управление машиной, водными судами, на охоту. К должнику могут применять сразу несколько мер, также одну могут заменить другой.

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