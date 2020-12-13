ВОЗ: все больше людей умирает в результате болезней сердца

Главной причиной смерти в мире по-прежнему остаются болезни сердца. Причем от них умирает все больше людей. В 2019 году в результате сердечно-сосудистых заболеваний скончалось на 2 миллиона человек больше, чем в 2000 году. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания – причина 16 процентов всех смертей в мире. При этом в Европейском регионе ВОЗ число смертельных случаев в результате болезней сердца за последние 20 лет сократилось на 15 процентов.

В первую десятку главных «убийц» на планете вошли семь неинфекционных заболеваний. В частности, в этом списке впервые оказались болезнь Альцгеймера и диабет. Смертность от последнего выросла за 20 лет на 70 процентов.

10 главных причин смерти в мире

Ишемическая болезнь сердца

Инсульт

Хроническая обструктивная болезнь легких

Инфекции нижних дыхательных путей

Неонатальные расстройства и нарушения

Рак легких, трахеи, бронхов

Болезнь Альцгеймера, другие виды деменции

Диарея

Диабет

Болезни почек

«Новые данные – еще одно напоминание о том, что мы должны сосредоточиться на предотвращении, диагностике и лечении неинфекционных заболеваний», – говорит глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Среди инфекционных заболеваний первое место занимают инфекции нижних дыхательных путей, в первую очередь – пневмония. Правда, как отмечают в ВОЗ, смертность от этих болезней снизилась.

В первую десятку причин смерти больше не входит ВИЧ/СПИД, на глобальном уровне этот синдром теперь занимает 19-строчку. Однако в Африке он – на четвертом месте.

Люди живут дольше, но больше болеют

Продолжительность жизни за последние 20 лет увеличилась на шесть лет. Сейчас люди в среднем живут 73 года, сообщают в ВОЗ.

При этом во всем мире растет число людей с инвалидностью, в частности связанной все с теми же заболеваниями – ишемической болезнью сердца, инсультом, диабетом, раком легких и хронической обструктивной болезнью легких.

В ВОЗ отмечают, что, помимо различных заболеваний, причиной смерти и инвалидности часто становятся несчастные случаи. Например, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий. Причем 75 процентов тех, кто получает травмы в результате ДТП, – мужчины.

В ВОЗ также сообщают, что в Северной и Южной Америке за последние 20 лет втрое увеличилось число случаев смерти в результате употребления наркотиков.

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