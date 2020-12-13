Вдова диктора Хорошевцева назвала причину его смерти

Народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев скончался от последствий коронавируса. Об этом заявила ТАСС его вдова Елена Стружкина в воскресенье, 13 декабря.

«Умер от последствий коронавируса. Врачи говорят, что на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Он заболел в ноябре, где-то 12-го числа», — сказала Стружкина.

По ее словам, у мужа была «масса заболеваний».

О смерти Хорошевцева сообщили ранее в воскресенье в Государственном Кремлевском дворце.

Российский лидер Владимир Путин принес соболезнования родным и близким скончавшегося.

Хорошевцев родился в 1944 году в Москве. С 1968 года работал диктором Всесоюзного радио. Вел праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября, работал в паре с советским диктором Юрием Левитаном.

В 1996–1997 годах трудился генеральным директором общероссийского «Радио 1». С 2000 года стал диктором протокольных мероприятий президента России.

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