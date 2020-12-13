Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 13 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрирован 1961 пациент с COVID-19, выписаны 2545 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 160295 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 138464 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1263 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 9.

За минувшие сутки выполнено 30856 тестов, всего в стране проведено 3609517 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 71762766 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1606137 человек.

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