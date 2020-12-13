13 декабря 2020 года. Белорусский протест продолжается (обновляется)

В очередное воскресенье белорусы вышли гулять в разных городах с протестными лозунгами и бело-красно-белой символикой. Более четырех месяцев люди протестуют против фальсификации президентских выборов и жестокости со стороны силовиков в отношении манифестантов.

МИНСК.

В город с самого утра стали стягиваться подразделения силовиков и специальная техника. Они были вынуждены рассредотачиваться по разным районам столицы, так как горожане собирались мирно прогуляться недалеко от своих домов.

Как только люди стали собираться группами, на это брутальным образом реагировали силовики.

Люди собирались вместе во многих районах города. Зачастую силовики просто не могли отреагировать на это в силу распыленности протестных групп. Однако без задержаний не обошлось.

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