Умер Валентин Гафт

Валентин Гафт, народный артист РСФСР (1984), скончался в субботу в возрасте 85 лет от инсульта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на супругу актера Ольгу Остроумову.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье, приехавшей из Прилук.

В школе начал участвовать в самодеятельности, играл в школьных спектаклях. Поступать в театральное училище решил тайком и подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. В Щукинском училище Валентин Гафт прошел первый тур, но не прошел второй. Однако в школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки, сдав экзамен на отлично.

В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская В.О. Топоркова), дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Настоящие работы начали получаться только в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). С 1969 года – актер театра «Современник».

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте» (в роли одного из эпизодических персонажей). Пользовался большой популярностью в ролях «кинозлодеев», обладая ярко выраженной отрицательной харизмой. Многим запомнился яркими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово». Известен ролями во многих советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

Знаменитого актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

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