Российские врачи рассказали о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни больного.

По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, продолжительность жизни переболевших коронавирусом может сократиться, если у пациента разовьются несколько хронических заболеваний. «Так что все будет зависеть от того, насколько сильно пострадали сосуды, насколько снизилась их эластичность», – сказал он.

Специалист выяснил, что в случае коронавируса воспаление сначала вызывает инфекцию, затем накапливается холестерин и начинается системный склероз сосудов. По словам врача, такое состояние приводит к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и, соответственно, функционального резерва.

При этом коронавирус может не привести к таким последствиям, если болезнь протекает в легкой форме, пояснил Болибок. «Уменьшение продолжительности жизни будет заметно у пациентов в возрасте от 40 до 60 лет, многие из которых уверены в своем здоровье или, скорее, просто не знают болезней», – сказал он.

Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин выразил уверенность, что тяжелая форма COVID-19 может вызвать преждевременное старение организма. По его словам, для выздоровления организму необходимо адаптироваться к новым условиям.

Однако пока трудно судить, насколько серьезным будет сокращение продолжительности жизни, добавил терапевт. «Только одно неоспоримо: коронавирус не пройдет бесследно, и это, несомненно, принесет некоторые проблемы,» сказал он.

Ранее генеральный секретарь Итальянской федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти говорил о серьезных последствиях коронавируса. По его словам, около трети бывших пациентов после выздоровления от COVID-19 имеют несколько синдромов. Он пояснил, что речь идет о слабостях и психологических проблемах.

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