Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии состоятся в субботу 12 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);

председатель Гродненского облисполкома Караник Владимир Степанович (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (5004160);

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);

председатель Минского городского Совета депутатов Бугров Андрей Александрович (2224444).

Заявленная цель этих мероприятий – повышение эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.

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