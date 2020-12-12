Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии

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Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии

Прямые телефонные линии состоятся в субботу 12 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

  • заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);
  • заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222);
  • заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);
  • председатель Гродненского облисполкома Караник Владимир Степанович (80152735644);
  • заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (5004160);
  • первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);
  • председатель Минского городского Совета депутатов Бугров Андрей Александрович (2224444).

Заявленная цель этих мероприятий –  повышение эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.

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