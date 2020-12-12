Марии Колесниковой присуждена немецкая премия в области прав человека

Фонд имени Герхарта Баума отметил отвагу и бескомпромиссность белорусской оппозиционерки, присудив Марии Колесниковой награду в области прав человека, сообщает DW.

Своим решением оргкомитет демонстрирует “преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью” Колесниковой, сообщили в фонде 12 декабря. Размер премии составляет 10 000 евро.

Церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте 7 февраля 2021 года. Колесникова “за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения”, заявила одна из руководителей фестиваля Кристине Фишер. Награду за белорусскую оппозиционерку, которая с начала сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич.

Мария Колесникова не впервые стала лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили премию имени Мартина Лютера “Бесстрашное слово”. Церемония награждения пройдет 24 апреля в Вормсе. Светлана Тихановская баллотировалась на пост президента Беларуси после того, как власти республики сначала отказали в регистрации, а затем взяли под стражу ее мужа Сергея. Вероника Цепкало – жена политика Валерия Цепкало, также отстраненного от выборов.

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