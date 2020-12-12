Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 12 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1975 пациентов с COVID-19, выписано 1992 пациента, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 158334 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 135922 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 30355 тестов, всего в стране проведен 3578661 тест на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 71156054 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1596160 человек.

Срочные новости читайте в нашем телеграм-канале.

Поделиться ссылкой:



