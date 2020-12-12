Электромобиль проиграл дизельному в экономичности

Шведы решили выяснить, на дизельном или электрическом авто путешествовать более выгодно.

Автолюбители отправились из Стокгольма в Ниццу на двух машинах: дизельном Volvo XC60 и электрическом Jaguar I-Pace.

За время пути дизельный автомобиль заправился 2 раза, а электрический – 13 раз становился на зарядку. Кроме потерянного времени, не вышло и сэкономить средства на электромобиле. На заправку дизельной машины потратили 2034 кроны, а на зарядки электромобиля ушла 5571 крона.

Поездка на Jaguar I-Pace обошлась в 2.74 раза дороже.

Не получится сэкономить и на стоимости самого электромобиля данной модели: на шведских сайтах Volvo и Jaguar базовый и дизельный Volvo XC60 в 1.38 раз дешевле, чем базовый Jaguar I-Pace.

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