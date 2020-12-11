«За изменение американской истории». Time присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис

Журнал Time назвал «Человеком года — 2020» избранного президента США Джо Байден и Камалу Харрис, которая станет вице-президентом в его администрации.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

«За изменение американской истории, за демонстрацию того, что сила сочувствия превосходит ярость разделения, за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис были названы Time «Человеком года», — сообщил журнал.

Редакция Time назвала Байдена избранным президентом США и отметила, что он очень серьезно относится к пандемии COVID-19. Издание подчеркнуло, что Байден и Харрис когда-то были соперниками, однако теперь — партнеры. Они «разделяют веру в то, что чуткое руководство может восстановить утраченную солидарность».

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