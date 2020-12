«За изменение американской истории». Time присвоил звание «Человек года» Джо Байдену и Камале Харрис

Журнал Time назвал «Человеком года — 2020» избранного президента США Джо Байден и Камалу Харрис, которая станет вице-президентом в его администрации.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020