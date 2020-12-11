Впервые за 4 года белорусам индексировали минималку, а директорам разрешили получать зарплату раньше сотрудников

Поскольку инфляция в Беларуси за ноябрь превысила пятипроцентный порог к январю, месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, то установленные от них денежные доходы индексируются за ноябрь на 5,2%. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

В связи с тем, что норматив индексации установлен в размере 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (258 рублей 11 копеек), то сумма индексации денежных доходов при их размере не менее указанного норматива составит 13 рублей 42 копейки.

Если размер денежных доходов ниже указанного норматива, то сумма индексации составит 5,2% от их фактического значения.

Индексации подлежат денежные доходы физлиц, выплачиваемых из бюджетных источников:

зарплата и выплаты, осуществляемые на основе среднего заработка

пособия по безработице

стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в дневной форме обучения в другой населенный пункт

стипендии клиническим ординаторам

стипендии клиническим ординаторам стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября, денежные доходы, установленные от данного норматива, индексации за ноябрь не подлежат.

В последний раз в Беларуси минимальную заработную плату индексировали за июнь 2016 года. Кроме того, размер «минималки» ежегодно пересматривается с 1 января.

Директора могут не ждать зарплат рабочих

Между тем Совет Министров своим постановлением №698 от 3 декабря отменил действовавшую с 2013 года норму и касавшуюся выплаты зарплат.

В частности, отменен пункт 14 Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденного постановлением №597 от 8 июля 2013 года.

Он запрещал директорам получать зарплаты, если их подчиненным эти зарплаты задерживались: «Выплата заработной платы руководителям производится не ранее ее выплаты работникам организаций и в соответствии с процентом (долей) заработной платы, выплаченной работникам».

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