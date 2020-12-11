В ноябре подорожал сахар-песок, но подешевели туруслуги

По данным Белстата, инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 0,7 процента. Продовольственные товары подорожали на 1 процент, услуги – на 0,5 процента, непродовольственные товары – на 0,4 процента.

Цены на что выросли больше всего

Из групп товаров и услуг максимально выросла стоимость сахара-песка, который прибавил 7,15 процента. Это очень резкий рывок, ведь в предыдущие месяцы года сладкий продукт если и дорожал, то очень ненамного. Лишь в октябре рост был более-менее значительным — 0,76 процента.

На втором месте – яйца куриные. Цены на них увеличились на 5,24 процента. Этот продукт прилично дорожает уже третий месяц подряд: в сентябре было плюс 1,96 процента, в октябре – плюс 4,86 процента.

Третьей стала плодоовощная продукция, прибавившая 3,07 процента. Эти произошло в основном из-за овощей, стоимость которых «подпрыгнула» на 13,31 процента. В частности, сильно выросли цены на помидоры, огурцы и сладкий перец. А вот фрукты в целом даже подешевели.

Четвертую позицию заняли масло и жиры. Тут – плюс 2,83 процента. На это повлияло масло растительное (без оливкового), стоимость которого поднялась на 6,88 процента. Серьезный рост цен на данный продукт также идет уже третий месяц подряд: в сентябре – плюс 2,58 процента, в октябре – плюс 6,89 процента.

Замыкают пятерку услуги связи, подорожавшие на 2,54 процента. Все из-за сотовой связи. Звонки, SMS и мобильный интернет стали дороже на 4,10 процента, абонентская плата – на 3,81 процента.

Топ-10 самых подорожавших в ноябре конкретных товаров и услуг, % 1. Помидоры свежие +30,15 6. Отопление +7,15 2. Огурцы свежие +20,14 7. Масло растительное (без оливкового) +6,88 3. Виноград +15,61 8. Шторы +6,14 4. Перец сладкий +8,54 9. Яйца куриные +5,24 5. Сахар-песок +7,15 10. Икра лососевых рыб +4,15

Цены на что упали больше всего

Из групп товаров и услуг максимально уменьшились цены на туристические услуги, которые упали на 10,74 процента. Это резкий прыжок вниз. Причем только за счет международного туризма, внутренний же даже чуть вырос.

На втором месте – обувь. Падение здесь составило 2,49 процента. Больше всего – на 2,97 процента – уменьшилась стоимость женской, затем идут мужская с 1,94 процента и детская с 1,32 процента.

Третьей оказались ювелирные изделия, потерявшие 1,30 процента. Для сравнения, ранее в этом году они дорожали в каждом месяце, исключая лишь июнь.

Четвертую позицию заняла соль пищевая. Она подешевела на 0,97 процента. В предыдущие месяцы цены на нее также больше падали, чем росли. Стоимость увеличивалась только в феврале, марте и октябре.

Замыкают пятерку услуги гостиниц, упавшие на 0,33 процента. До этого цены на них в нынешнем году то незначительно увеличивались, то так же незначительно уменьшались месяц к месяцу. Скажем, в октябре потеряли в стоимости 0,13 процента

Топ-10 самых подешевевших в ноябре конкретных товаров и услуг, % 1. Услуги международного туризма -11,06 6. Полусапожки зимние и демисезонные для мальчика -4,08 2. Сапоги женские зимние на низком каблуке -6,44 7. Капуста белокочанная свежая -3,77 3. Сапоги (ботинки) мужские на меху -6,22 8. Яблоки -3,71 4. Плоды цитрусовые -5,57 9. Туалетная вода -3,58 5. Крупа пшенная -4,44 10. Чеснок -3,54

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