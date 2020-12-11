В ноябре подорожал сахар-песок, но подешевели туруслуги

По данным Белстата, инфляция в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 0,7 процента. Продовольственные товары подорожали на 1 процент, услуги – на 0,5 процента, непродовольственные товары – на 0,4 процента.
Цены на что выросли больше всего
Из групп товаров и услуг максимально выросла стоимость сахара-песка, который прибавил 7,15 процента. Это очень резкий рывок, ведь в предыдущие месяцы года сладкий продукт если и дорожал, то очень ненамного. Лишь в октябре рост был более-менее значительным — 0,76 процента.
На втором месте – яйца куриные. Цены на них увеличились на 5,24 процента. Этот продукт прилично дорожает уже третий месяц подряд: в сентябре было плюс 1,96 процента, в октябре – плюс 4,86 процента.
Третьей стала плодоовощная продукция, прибавившая 3,07 процента. Эти произошло в основном из-за овощей, стоимость которых «подпрыгнула» на 13,31 процента. В частности, сильно выросли цены на помидоры, огурцы и сладкий перец. А вот фрукты в целом даже подешевели.
Четвертую позицию заняли масло и жиры. Тут – плюс 2,83 процента. На это повлияло масло растительное (без оливкового), стоимость которого поднялась на 6,88 процента. Серьезный рост цен на данный продукт также идет уже третий месяц подряд: в сентябре – плюс 2,58 процента, в октябре – плюс 6,89 процента.
Замыкают пятерку услуги связи, подорожавшие на 2,54 процента. Все из-за сотовой связи. Звонки, SMS и мобильный интернет стали дороже на 4,10 процента, абонентская плата – на 3,81 процента.
|Топ-10 самых подорожавших в ноябре конкретных товаров и услуг, %
|1. Помидоры свежие
|+30,15
|6. Отопление
|+7,15
|2. Огурцы свежие
|+20,14
|7. Масло растительное (без оливкового)
|+6,88
|3. Виноград
|+15,61
|8. Шторы
|+6,14
|4. Перец сладкий
|+8,54
|9. Яйца куриные
|+5,24
|5. Сахар-песок
|+7,15
|10. Икра лососевых рыб
|+4,15
Цены на что упали больше всего
Из групп товаров и услуг максимально уменьшились цены на туристические услуги, которые упали на 10,74 процента. Это резкий прыжок вниз. Причем только за счет международного туризма, внутренний же даже чуть вырос.
На втором месте – обувь. Падение здесь составило 2,49 процента. Больше всего – на 2,97 процента – уменьшилась стоимость женской, затем идут мужская с 1,94 процента и детская с 1,32 процента.
Третьей оказались ювелирные изделия, потерявшие 1,30 процента. Для сравнения, ранее в этом году они дорожали в каждом месяце, исключая лишь июнь.
Четвертую позицию заняла соль пищевая. Она подешевела на 0,97 процента. В предыдущие месяцы цены на нее также больше падали, чем росли. Стоимость увеличивалась только в феврале, марте и октябре.
Замыкают пятерку услуги гостиниц, упавшие на 0,33 процента. До этого цены на них в нынешнем году то незначительно увеличивались, то так же незначительно уменьшались месяц к месяцу. Скажем, в октябре потеряли в стоимости 0,13 процента
|Топ-10 самых подешевевших в ноябре конкретных товаров и услуг, %
|1. Услуги международного туризма
|-11,06
|6. Полусапожки зимние и демисезонные для мальчика
|-4,08
|2. Сапоги женские зимние на низком каблуке
|-6,44
|7. Капуста белокочанная свежая
|-3,77
|3. Сапоги (ботинки) мужские на меху
|-6,22
|8. Яблоки
|-3,71
|4. Плоды цитрусовые
|-5,57
|9. Туалетная вода
|-3,58
|5. Крупа пшенная
|-4,44
|10. Чеснок
|-3,54