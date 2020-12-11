В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая

В Минске простились с первым премьер-министром независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Церемония прощания проходила в Доме офицеров, похоронят Вячеслава Францевича на Восточном кладбище.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что умер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. Как рассказал TUT.BY Олег Кебич, его отец умер от остановки сердца, «был коронавирус, он повлиял».

Александр Лукашенко прислал венок. Сам он не приехал, так как принимает участие в саммите ЕАЭС, сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Венок от Лукашенко привез глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

Венки также передали от Палаты представителей, от промышленников Беларуси, Вооруженных сил, от правления Белкоопсоюза.

Во время церемонии прощания сыну Вячеслава Кебича Олегу стало плохо, его увезла «скорая».

Вячеслав Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. Предвыборный штаб Кебича возглавлял Михаил Мясникович.

С 1990 по 1994 год Кебич был первым премьер-министром Беларуси. В 1994-м Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. С 1996 по 2004 год — член Палаты представителей. Кебич — кандидат экономических наук, автор книг «Искушение властью» и «Беловежский гамбит».

Он имеет несколько наград, среди которых два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», звания заслуженного машиностроителя БССР и лауреата Госпремии БССР. В 1996 году награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Беларуси.

Вячеслав Кебич был женат, воспитал дочь и двух сыновей.



Поделиться ссылкой:



