В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая

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В Минске простились с первым премьер-министром независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Церемония прощания проходила в Доме офицеров, похоронят Вячеслава Францевича на Восточном кладбище.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что умер Вячеслав Кебич. Ему было 84 года. Как рассказал TUT.BY Олег Кебич, его отец умер от остановки сердца, «был коронавирус, он повлиял».

Александр Лукашенко прислал венок. Сам он не приехал, так как принимает участие в саммите ЕАЭС, сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Венок от Лукашенко привез глава Администрации президента Игорь Сергеенко.

В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
Венок от Лукашенко

В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
Глава Администрации президента Игорь Сергеенко (слева) общается с сыном Вячеслава Францевича
В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
С цветами председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев (слева) и помощник Александра Лукашенко — инспектор по городу Минску Александр Барсуков (справа)
В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
Попрощаться с Вячеславом Кебичем пришли и из Администрации президента — первый замглавы Администрации Максим Рыженков.
В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
А также представители Министерства образования и министр Игорь Карпенко.
В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
Член Совета Республики Михаил Русый.

Венки также передали от Палаты представителей, от промышленников Беларуси, Вооруженных сил, от правления Белкоопсоюза.

Во время церемонии прощания сыну Вячеслава Кебича Олегу стало плохо, его увезла «скорая».

В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая
Гроб Вячеслава Кебича вынесли под сопровождение оркестра. Его похоронят на Восточном кладбище.

В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая

Вячеслав Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. Предвыборный штаб Кебича возглавлял Михаил Мясникович.

С 1990 по 1994 год Кебич был первым премьер-министром Беларуси. В 1994-м Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. С 1996 по 2004 год — член Палаты представителей. Кебич — кандидат экономических наук, автор книг «Искушение властью» и «Беловежский гамбит».

Он имеет несколько наград, среди которых два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», звания заслуженного машиностроителя БССР и лауреата Госпремии БССР. В 1996 году награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Беларуси.

Вячеслав Кебич был женат, воспитал дочь и двух сыновей.
В Минске простились с первым премьером независимой Беларуси Вячеславом Кебичем. Его сына увезла скорая

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