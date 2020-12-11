Страшная авария в Борисовском районе: столкнулись пять машин, погиб пешеход

ДТП произошло в 1:30 на трассе М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации».

Ночью 11 декабря на трассе М1 в Борисовском районе столкнулись пять автомашин. В ДТП попали два грузовика, микроавтобус и два легковых авто. Из одной машины вышел мужчина и попал под грузовик, сообщает telegram-канал пресс-службы МВД Беларуси.

ДТП случилось около 1:30 на 460 км трассы М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации». 33-летний водитель грузового DAF сбил 40-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте. По предварительной информации, погибший вышел из Volkswagen Polo на проезжую часть после того, как легковушку занесло в отбойник и в нее врезался ехавший сзади Mercedes-Benz Sprinter.

На месте работает следственно-оперативная группа, ГАИ, медики, сотрудники ГКСЭ и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео МВД

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