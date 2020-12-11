Степан ПОПОВ: «Я хочу жить в Беларуси»

Известный белорусский спортсмен, чемпион мира и Европы по самбо рассказал «Народной Воле», под каким флагом намерен выступать на соревнованиях, на какие деньги живет после того, как его лишили президентской стипендии, и как борется с коронавирусом.

Степан Попов получил из Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» письмо, в котором говорится, что с ним расторгают контракт и 31 декабря он будет уволен. Срок действия контракта истек, а продлить его не захотели.

Пару дней спортсмен, который ушел в оппозицию к действующей власти, не комментировал эту новость, собирался с мыслями. А потом выдал большой пост в «Фейсбуке» по этому поводу.

О работе

– Сейчас уникальное историческое время в нашей стране, когда кто-то может резко продвинуться по карьерной лестнице и получить должность, о которой мечтал, – откровенно написал Попов. – Кто-то теряет любимую работу, которой посвятил большую часть своей жизни. Вот и меня постигла участь честного белоруса, который не молчит. Еще несколько месяцев назад для чиновников из министерства я был чуть ли не идеалом спортсмена. Меня удостоили чести пронести огонь Европейских игр на главной сцене Минска… Различные награды и мероприятия… Были планы, касающиеся развития спорта в Беларуси. Но так сложилось, что после всех этих ужасных событий в нашей стране меня сразу попытались сделать предателем своего вида спорта и команды. А потом эти же чиновники поливали грязью в прессе, пытались унизить мои честь и достоинство, прессовали…

О друзьях

– Некоторые, как мне казалось, друзья по команде открыто в лицо мне говорили, что из-за таких, как я, у них будут проблемы. Проверки тренировок, снижение зарплат, а вообще для самбо как вида спорта это чуть ли не приговор. Попытки повесить на меня ярлыки: что я придумал себе что-то очень сладкое, что мне кто-то что-то пообещал, и поэтому мне на всех наплевать. Хотя недавно почти каждый из них показывал у себя в соцсетях и открыто говорил, что не может поверить в такие ужасы: про этот обман в 80%, про насилие… Почти все были в шоке.

Но когда коснулось дела быть честными самими с собой, то таких ребят в нашей сборной оказалось немного. Но хорошо, что они есть, я это очень ценю!

Также проявились те, кто просто пропал из моей жизни. Остальные стали тренироваться дальше и жить обычной жизнью, готовиться к соревнованиям, забыв про насилие, обман и жестокость.

О титулах и репутации

– Для чего нужны медали и титулы вообще? – рассуждает Степан Попов. – Режиму сегодня ни ваши медали, ни титулы не нужны, не обольщайтесь. Это было доказано за последние 3 месяца. В короткий срок обесценили заслуги и имена легенд белорусского спорта, которые просто не промолчали. Им нужны только покорные, молчаливые и кивающие сторонники, поддерживающие лишь то, что им скажут. Так что медали, которые вы зарабатываете сейчас, это кусок железа на вашей шее и кусок хлеба, который вам за него даст этот режим. И обязательно этот хлеб заберут, когда захотят… Но сегодня можно за один миг потерять более ценные вещи –авторитет и репутацию.

О письме в поддержку власти

– Появление провластного письма – для режима это попытка потянуть еще немного времени и сбить фокус с основных проблем, но многие отнеслись к нему слишком серьезно и стали активно показывать, что они самые преданные сторонники этого режима. Оно ничего не даст, кроме потери ценного авторитета подписантов и внесения раздора в ряды спортсменов.

Обсуждать подписантов не буду. Рад, что, в принципе, никого из неожиданных для себя я там не обнаружил.

Я много раз выходил из зоны комфорта. И каждый раз это было стимулом моего роста. Духовного, умственного или финансового. Для меня важно остаться честным с самим собой.

Когда на твоей совести нет груза, жизнь сама покажет тебе путь. Спасибо всем, кто рядом в трудную минуту, и спасибо тем, благодаря чьим ударам я стал сильнее.

Напомню, что очень много крутых специалистов уволили за их гражданскую позицию, тех, кто отдавал себя работе и тянул на своих плечах наш спорт. Те, кого на их место ставят, хотят лишь получать, командовать и требовать.

Насильно мил не будешь!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Коронавирус подхватил на тренировке»

– Несмотря ни на что, я сегодня чувствую огромную поддержку, даже не успеваю отвечать на все комментарии, – рассказал «Народной Воле» Степан Попов. – Я прекрасно понимал, что меня в любом случае уволят – это было предсказуемо уже посте того, как в сентябре с меня сняли президентскую стипендию. Это, кстати, был мой основной заработок.

– Сколько, если не секрет?

– 1000–1300 белорусских рублей в месяц. Оставалась только зарплата – около 800 белорусских рублей. У меня есть логистическое образование, и мне предлагали трудоустройство, но я, если честно, не хочу сейчас менять сферу деятельности. Я хочу еще остаться в спорте, выступать. Сейчас у нас поменяли весовые категории – было 74 килограмма, а сейчас 79, и я к этому готовился. И хочу выступить!

– Вы будете выступать под каким флагом?

– Это очень сложный вопрос… Весь мой тренерский состав подписал провластное письмо, плюс несколько коллег, которые в основном не показали результат и хотят приблизиться к тренерскому составу, потому что карьера уже подходит к концу.

В феврале у нас всегда проходил турнир по самбо на призы президента. Сейчас не известно, состоится ли этот турнир, ну и мое участие в нем пока под вопросом. А это отборный турнир. Поскольку МОК ввел санкции, вероятно, будут придумывать какие-то варианты отбора. И если я даже выиграю эти соревнования, у нас есть тренерский совет, который может сказать: мол, мы выберем другого спортсмена.

– Сильно расстроились, что с вами расторгли контракт?

– Для меня так даже проще. Если я на контракте, то обязан ходить на тренировки два раза в день, делать определенные задания. А сейчас я сам могу выстроить подготовительный план, поехать на сборы в Россию, могу здесь тренироваться. К соревнованиям меня должны допустить – думаю, здесь проблем не будет. Но меня лишили заработка. А у меня семья, двое детей…

Я говорил со своим личным тренером – меня оставили в национальной команде, в переменном составе. Мне даже могут оплачивать сборы, какие-то поездки. Но зато я не привязан к режиму и графику тренировок.

– Тренер от вас не отказывается?

– Надеюсь, нет. Но я сейчас на самоизоляции, у меня коронавирус, не видел его. Да и в команде многие болеют.

– А где вы ковид подхватили?

– Наверное, на тренировке с кем-то пообщался, потому что много там больных было. Еще они поехали на сборы, но до конца не оттренировались – все заболели.

– Домашние тоже болеют?

– Да. Жена – тяжелее всех. Младшая дочь без симптомов. У всех обоняние пропало. Но у меня уже возвращается. У нас вроде бы легкая форма. Но мы не расслабляемся – люди, в том числе и знакомые, умирают от этого вируса.

– Многие откликнулись на ваш пост в «Фейсбуке»?

– Да. Кто-то в личные сообщения пишет, кто-то звонит. Накопилось у меня много, понимаете? Не мог не высказаться. Письмо о расторжении контракта мне пришло пару дней назад, я собирался с мыслями, думал, как об этом рассказать…

– А как планируете деньги зарабатывать?

– Буду что-то думать. До января еще получу зарплату, и в январе последние 800 рублей. Но я еще до 9 августа все свои машины продал – у меня две было. Есть какие-то сбережения. И вот пока тихонечко проедаем денежки. Знакомые, друзья помогают помощь, я пока отказываюсь – сегодня у всех проблемы с финансами, у всех свои заботы. У меня немало друзей за рубежом, которые тоже говорят: вышлем тебе денег. Но пока мне это не нужно. Включили режим экономии.

– С двумя детьми не очень-то режим экономии включишь…

– Это точно. Дети – это постоянные расходы на учебу, одежду, лекарства, игрушки.

– Сколько вашим детям?

– 16 и 6 лет. Дочка начала чешский изучать – ей нравится.

– Может, эмиграция?

– Нет. Я много раз об этом говорил: это не мой вариант. Уезжать не планирую. У меня здесь родители, друзья, родственники. Я хочу жить в Беларуси. Сейчас выздоровею и буду тренироваться. Для меня спорт – это драйв.

Публикация – из № 98 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой:



