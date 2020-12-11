Саммит ЕС дал Еврокомиссии задание касательно БелАЭС: не допустить импорта электроэнергии

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе попросили Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает DW.

Лидеры стран Евросоюза дали Еврокомиссии задание изучить возможность не допустить импорта электроэнергии, вырабатываемой БелАЭС в Островце. Это следует из коммюнике Европейского совета, принятого на саммите ЕС в Брюсселе 11 декабря.

“Европейский совет подчеркивает важность обеспечения ядерной безопасности Белорусской атомной электростанции в Островце и просит Еврокомиссию изучить возможные меры по предотвращению коммерческого импорта электричества с ядерных объектов в третьих странах, которые не соответствуют признанному в ЕС уровню безопасности”, – говорится в коммюнике саммита.

Напомним, после того как в ноябре БелАЭС подключили к электрической сети Беларуси Литва прекратила коммерческий импорт электроэнергии из нашей страны. Кроме того, Вильнюс договорился с Латвией и Эстонией о том, что они также не будут импортировать белорусское электричество.

В Литве БелАЭС считают небезопасной, в первую очередь из-за ее местоположения возле границы между двумя странами и в 50 километрах от Вильнюса. Власти Беларуси утверждают, что АЭС в Островце соответствует стандартам безопасности. Впрочем, пока нет подтверждения, выполнил ли Минск все рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG).

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