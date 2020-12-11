Судья Фрунзенского района города Минска Юлия Близнюк постановила признать виновными Максима Павлющика и Марию Бобович по ч.2 ст.339 Уголовного кодекса (хулиганство) за надпись на тротуарной плитке «Не забудем» на месте гибели Александра Тарайковского, назначив наказание Павлющику в виде лишения свободы на срок два года в колонии общего режима, а Бобович – полтора года «домашней химии».

Правозащитный центр «Правовая помощь населению» (зарегистрированный в г.Киеве, Украина) считает, что в их действиях нет состава уголовного преступления, именуемого «хулиганством».

Мы считаем, что приговор суда не основан на законе и является несправедливым, по следующим основаниям.

Данная надпись была сделана в память об Александре Тарайковском, погибшем во время мирных протестов после выборов президента Беларуси.

Потребительские свойства плитки не изменились – она осталась на месте. Эта надпись не мешала движению пешеходов. Жалоб граждан на то, что слова «Не забубем» (такая надпись была в оригинале, но подразумевалось «Не забудем») каким-то образом вызывают негативные ассоциации или оскорбляют чьи-то чувства, не было.

Поддерживаю позицию адвоката, который сказал, что в действиях Павлющика нет состава уголовного преступления, что необходимо придерживаться принципов гуманизма и соразмерности наказания.

Если и говорить про ответственность за данную надпись, то в данной ситуации с большим натягом – говорю как правовед и человек, имеющий опыт следственной работы, – можно как максимум привлечь Павлющика и Бобович только к административной ответственности по статье 10.9 КоАП РБ. Ответственность по данной статье предусмотрена за умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, если в этих действиях нет состава преступления, и влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.

Это решение суда создает неправильную судебную практику. Получается, что потом можно будет привлекать родителей, чьи дети во дворах рисуют мелом разные картинки, пишут слова, квалифицируя это как преступление.

Конечно, в этом деле присутствует политическая мотивация властей – запугать граждан, чтобы они не восстанавливали народный мемориал в память об убитом Александре Тарайковском.

Люди и сейчас каждый день приходят на это место и возлагают цветы в знак скорби по убитому минчанину.

Кстати, почему-то Следственный комитет так и не спешит возбудить уголовное дело против сотрудников милиции, которые на глазах у людей расстреляли в упор Тарайковского, но спешит привлечь к уголовной ответственности молодых людей, в чьих действиях нет и не было хулиганских мотивов.

Белорусские правозащитники их признали политическими заключенными.

Олег ВОЛЧЕК, правовед, руководитель правозащитного центра

«Правовая помощь населению» (зарегистрированного в г.Киеве,

Украина).

Публикация – из № 98 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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