Правительство США решило, что Facebook покупал Instagram и WhatsApp, чтобы «нейтрализовать угрозу» конкуренции

Теперь правительство требует разделить компанию. Facebook не согласен: власти сами же и одобрили эти сделки.

Федеральная торговая комиссия США (FTC, независимое агентство правительства) обвинила Facebook в нарушении антимонопольного законодательства и обратилась в суд с требованием обязать компанию продать Instagram и WhatsApp. Расследование, которое поддержали прокуроры 46 штатов, округа Колумбия и территории Гуам, основано в том числе на внутренней переписке Марка Цукерберга и других топ-менеджеров Facebook. В этих письмах руководство компании напрямую называет популярность Instagram и WhatsApp угрозой для своей компании, а их покупку — средством решения этой угрозы.

Что говорит FTC

FTC в анонсе своего иска пишет, что компания Facebook «незаконно поддерживала монополию на рынке социальных сетей», много лет проводя политику, которая ущемляла конкуренцию.

Примеры стратегии Facebook, подтверждающие позицию FTC, — это покупка потенциальных конкурентов Instagram и WhatsApp в 2012 и 2014 годах соответственно, а также ограничения на использование платформы и API для сторонних разработчиков, которые также направлены на устранение потенциальных угроз монопольному положению компании.

В 53-страничном обращении FTC в суд округа Колумбия приведены десятки аргументов, основанных на внутренней переписке Марка Цукерберга и других сотрудников Facebook разных лет. Так, в 2008 году основатель Facebook писал, что «лучше покупать, чем конкурировать» — и, как считает комиссия, этой стратегии компания придерживалась в последующие годы.

Например, в феврале 2012 года Цукерберг посчитал, что если Instagram останется независимой компанией, либо если ее купят Google или Apple, этот сервис сможет «оставить Facebook далеко позади» в том, что касается развития на мобильных устройствах. «Возможно, надо подумать о том, чтобы заплатить много денег» за Instagram, написал тогда Цукерберг.

В другом письме, адресованном финансовому директору Facebook Дэвиду Эберсману, Цукерберг объяснял, что покупка Instagram, Path, Foursquare или других подобных социальных сервисов позволит корпорации выиграть время на случай, если на рынке появятся другие сервисы, построенные на схожих механиках: «Если мы добавим [в Facebook] их социальные механики, такие новые продукты не станут популярными, потому что у нас уже работают их механики». Как отмечает The Verge, через час Цукерберг отправил еще одно письмо: «Я не имел в виду, что нам надо купить их, чтобы помешать им конкурировать с нами». Антимонопольное ведомство считает, что это письмо можно считать признанием вины в неконкурентном поведении.

Facebook объявил о покупке Instagram за миллиард долларов 9 апреля 2012 года. В тот же день Цукерберг написал одному из своих коллег: «Я помню ваш пост [в закрытой группе] о том, что наша угроза — Instagram, а не Google+. Вы были правы. Однако у стартапов есть одна особенность: их часто можно купить».

Нейтрализовав угрозу со стороны Instagram, рассказывается в иске FTC, Facebook сфокусировался на следующей проблеме — она заключалась в том, что приложение, работающее как мессенджер, может выйти на рынок социальных сетей, либо добавив соответствующие функции, либо запустив отдельное приложение. Источником проблемы был WhatsApp, который был популярен во всем мире, а не только в Азии, как другие мессенджеры, и не был привязан к одной платформе, как iMessages от Apple.

Об угрозе со стороны мессенджеров в руководстве Facebook заговорили в начале 2012 года, а в октябре один из топ-менеджеров написал, что «это, возможно, самая большая угроза, с которой когда-либо сталкивалась наша компания». В 2014 году WhatsApp был куплен за 19 миллиардов долларов. Тем самым, считает антимонопольное ведомство, Facebook не только нейтрализовал прямую угрозу превращения WhatsApp в социальную сеть, но и усложнил другим мессенджерам возможность роста до соответствующих масштабов.

Претензии FTC к Facebook относятся не только к покупкам корпорации, но также к созданию условий, мешающих конкуренции. Например, сервисы, которые хотят передавать или получать данные из API фейсбука, обязаны не использовать ключевые механики социальной сети — иначе говоря, они не могут быть конкурирующими социальными сетями. Политика платформы прямо запрещала другим соцсетям экспортировать данные пользователей из фейсбука.

В иске также приводится история с покупкой компании Onavo, которая предлагала пользователям бесплатный VPN — но взамен собирала множество данных о том, какими приложениями они пользуются. «Купив Onavo, мы получили информацию о самых популярных приложениях. Мы должны использовать эти сведения при совершении стратегических поглощений», — говорилось во внутреннем сообщении Facebook в декабре 2013 года. В 2019 году корпорация закрыла Onavo после обвинений в нарушении конфиденциальности.

Чего хочет FTC

Во-первых, торговая комиссия просит суд выделить Instagram и WhatsApp в отдельные компании, чтобы тем самым «восстановить конкуренцию, которая бы существовала, если бы не было поведения, описанного в жалобе».

Во-вторых, обязать Facebook согласовывать с властями все грядущие поглощения (CNN отмечает, что согласовывать надо будет только сделки на сумму свыше 10 миллионов долларов).

В-третьих, обязать Facebook не мешать конкуренции ограничениями к API и данным и другими действиями.

Что говорит Facebook

В ответ на иск FTC вице-президент корпорации Дженнифер Ньюстед опубликовала пост в корпоративном блоге, который начинается так: «Каждый день миллиарды людей используют продукты Facebook. Чтобы добиться их времени и внимания, мы активно конкурируем со многими сервисами по всему миру».

Ньюстед обращает внимание на то, что FTC сама единогласно одобрила сделку по приобретению Instagram, а Еврокомиссия не нашла никаких нарушений в покупке WhatsApp. «Регуляторы поступили правильно, разрешив эти сделки, потому что они не угрожали конкуренции», — подчеркивает Ньюстед.

«Теперь, спустя много лет, ведомство говорит, что оно ошиблось, и хочет все переделать, — говорится в ее заявлении. — FTC и власти штатов годами стояли в стороне, пока Facebook инвестировал миллиарды долларов и миллионы часов, чтобы превратить Instagram и WhatsApp в приложения, которые сегодня любят пользователи».

Ньюстед также считает, что иск FTC несет риски для рынка в целом: она пишет, что теперь «ни одна сделка не будет окончательной» и что иск «ставит под сомнение процесс одобрения слияния правительством США». При этом бывший председатель FTC Уильям Ковачич заявил CNN, что ни один действующий закон не запрещает пересматривать сделки, предварительно одобренные ведомством.

Корпорация намерена отстаивать свою позицию в суде — и добиваться сохранения контроля над Instagram и WhatsApp.

Что говорили (или думали) в Instagram и WhatsApp

The Verge отмечает, что основатели Instagram и WhatsApp покинули свои компании после их присоединения к Facebook. Открыто свою негативную позицию высказал только один из них, Брайан Эктон из WhatsApp — весной 2018 года он даже принял участие в акции #deletefacebook. Тогда пользователей призывали удалить свой аккаунт в соцсети из-за утечек данных в компанию Cambridge Analytica.

Второй сооснователь WhatsApp Ян Кум также покинул компанию — как писали СМИ, на фоне несогласия с тем, как Facebook распоряжается с данными пользователей. Сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер ушли, предположительно, тоже из-за конфликта с руководством Facebook.

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