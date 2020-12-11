На крайняк, когда прижмет

Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Пожалуй, этот ход конем задуман не только для того, чтобы заткнуть рот врагам, твердящим, что ВНС – это черт-те что и сбоку бантик, поскольку даже не прописано в Основном законе.

Вполне вероятно, что таким образом вождь готовит себе запасной аэродром на случай, если обстоятельства прижмут настолько, что действительно придется заняться транзитом власти.

Зачем телеге пятое колесо?

Будучи 8 декабря в Столбцах, Лукашенко снова затронул злободневную тему перераспределения президентских полномочий: «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал».

По мысли вождя, всех мгновенно стабилизировать (о, какая это сейчас заветная мечта!) сможет модернизированное, легализованное через Конституцию Всебелорусское собрание, делегатов которого он предложил избирать на пять лет. Предполагается также значительно повысить их роль и статус: им, мол, будут подотчетны руководители парламента, министры и областные начальники. При этом работать делегаты будут на общественных началах.

«Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут», – пояснил Лукашенко. Но зачем тогда городить огород, присобачивать пятое колесо к телеге?

«Дорогой Леонид Ильич» на белорусский манер

ВНС, каким мы его знаем, – это две с половиной тысячи человек, отфильтрованных по признаку лояльности, а не умению решать государственные вопросы.

Трудно себе представить, как такая неповоротливая, аморфная, непрофессиональная структура, работающая к тому же на общественных началах, сможет реально управлять страной – генерировать стратегию и оперативно разруливать политические коллизии. Делегатов ВНС всегда настраивали только на то, чтобы дружно поднимать руки в нужный момент, голосуя за предложения вождя.

Стоп, так ничего другого от этих персонажей не потребуется и в дивном новом мире, сконструированном воображением вождя (возможно, с помощью советников).

Только ленивый политолог не сравнивал ВНС со съездами КПСС. Те тоже созывались раз в пять лет, а в перерывах между ними всем рулило политбюро во главе с генеральным секретарем. Леонид Брежнев правил так 18 лет, до самой кончины.

Логично предположить, что и Лукашенко задумал пойти подобным путем – стать во главе прошедшего апгрейд ВНС, этакого «органа органов», превратиться в «дорогого Леонида Ильича» на белорусский манер.

«Теперь точно: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС», – иронизирует директор аналитического центра EAST (Варшава) Андрей Елисеев. По его версии, в будущем ВНС станет избирать президиум, руководителем которого и намерен быть Лукашенко.

Политолог допускает, что «с помощью хитрого трюка Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной “съезд КПСС” сможет принимать любые беспредельные правки в Основной закон».

Фигаро здесь, Фигаро там

Но то, что Лукашенко таким образом подстилает себе соломки, не означает, что он так вот сразу и легко расстанется со своим нынешним креслом.

Владимир Путин тоже вон долго темнил с конституционной реформой, ходили разговоры, что он станет главой Госсовета, Совета безопасности или чего-то в этом роде – короче, этаким отцом нации. А в итоге тот решил не мудрствовать лукаво и просто обнулил себе сроки президентства: так надежнее.

И если Лукашенко, которому царствовать в нынешней ипостаси явно не надоело, задавит протесты, кое-как отбоярится от наседающего с транзитом Кремля, то вполне может обнулить себе нынешнюю президентскую каденцию. Под маркой того, что Конституция-то новая. И будет сидеть, пока сидится.

По мнению Елисеева, в лучшем для себя случае Лукашенко будет совмещать посты президента и главы президиума ВНС, в худшем (если Кремль и внутренние противники прижмут) – пересядет в новое кресло, формально передав президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды.

Короче, это будет комбинация в духе «уйти, чтобы остаться», чем-то напоминающая маневр бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в прошлом году перешел на пост главы Совбеза, обеспечив себе лояльного преемника.

В ситуации Лукашенко любой преемник ненадежен

Но какие бы хитрые комбинации ни придумывал Лукашенко, перед ним все равно стоят ребром вопросы легитимности и разрешения внутриполитического кризиса.

Хорошо, предположим, в новой Конституции будет прописан особый статус ВНС, открывающий первому президенту Беларуси путь к роли «дорогого Леонида Ильича». Но саму Конституцию, по идее, все равно надо принимать на референдуме.

Конечно, придворные законники могут придумать и якобы обосновать некий особый вариант принятия нового Основного закона, без плебисцита, но ведь масса народу наверняка примет этот финт в штыки.

А объявить референдум, когда страна и так клокочет, – это заложить ядерный фугас под всю систему. Ведь именно проведенные по беспределу минувшие президентские выборы и подняли волну августовской революции.

Если в таком же духе проводить плебисцит (противников – за решетку, уличные акции фактически запретить, в избиркомы посадить сугубо своих людей и т.п.), то народ снова встанет на дыбы, причем может быть похлеще, чем в августе 2020-го. А иначе, чем по беспределу, победить со своим вариантом Конституции Лукашенко, рейтинг которого, судя по всему, беспрецедентно низок, не сможет.

Но даже если представить себе, что номер с новой Конституцией как-то прокатил, то и потом благодати не предвидится. Как отмечает аналитик Артем Шрайбман, «кого бы Лукашенко ни назначил в преемники, конфликт между ними неизбежен».

«Этот человек станет вторым центром силы, о нем будут писать СМИ не меньше, чем о Лукашенко. С новым человеком будут вести переговоры в Москве. Часть номенклатуры будет группироваться вокруг него, подталкивать к более автономным шагам против консерваторов, которые засядут в штабе Лукашенко. Если у президента в подчинении останутся силовики, то “отца нации” задвинут или досрочно отправят на пенсию при первом же серьезном споре между ними», – считает Шрайбман.

Трудно выпутаться, когда «немного пересидел»

Путин в свое время менялся должностями с Дмитрием Медведевым, уходил на пост премьера, но эта рокировка делалась в условиях политической стабильности. В Казахстане тоже нет серьезной политической турбулентности и Назарбаев, судя по всему, сохраняет авторитет. Беларусь же кипит, причем речь идет, как отмечают аналитики, о становлении политической нации. Этого джинна уже вряд ли загонишь назад в кувшин.

Так что для Лукашенко время, чтобы проводить политические эксперименты, самое неудачное. Не говоря уж о том, что он в принципе подозрителен, не верит в гарантии, слишком прирос к своему креслу и ужасно боится любых новаций.

Вместе с тем он еще никогда не попадал в такую аховую ситуацию, как сейчас. Недовольная часть общества не унимается и вряд ли уймется, даже если на какое-то время силовики минимизируют уличную активность. Уже весной могут грянуть новые марши невиданной силы. С большой вероятностью начнет валиться экономика. Запад усиливает санкции. Москва досадливо морщится, глядя на трепыхания партнера-лузера, и может разыграть свою комбинацию на белорусском поле.

Вот и приходится изобретать новые подпорки, нащупывать пути отступления на крайняк – типа перехода на пост главы президиума ВНС. Возможно, это не последний вариант, который прикидывает для спасения собственной судьбы человек, сам признавшийся, что «немного пересидел».

Но исторический момент для относительно красивого, приличного ухода Лукашенко уже упустил. Сейчас внутрибелорусский кризис настолько глубок, что первому президенту, как видим, будет непросто реализовать любой план создания запасного политического аэродрома. Или же перелетать туда окажется слишком поздно.

В итоге представляется весьма вероятным самый банальный вариант развития событий, когда Лукашенко будет до последней возможности держаться за президентское кресло, за которым спрятан автомат Калашникова.

Публикация – из № 98 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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