Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 11 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1967 пациентов с COVID-19, выписано 1845 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 156359 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 133930 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1246 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 31290 тестов, всего в стране проведено 3548306 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 69738975 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1585048 человек.

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