Экономист: Надежд на уменьшение госдолга пока нет

Сегодня в стране нет надежды на устойчивый экономический рост, который бы позволил выплачивать текущие государственные долги без образования новых.

Госдолг на 1 ноября текущего года составил 57,9 млрд рублей. По сравнению с началом года он увеличился на 13,1 млрд рублей или на 29,3%.

Эксперты утверждают, что главное – это не абсолютная величина, а стоимость обслуживания госдолга. Беларусь же, чтобы рассчитаться по старым долгам, влезает в новые.

О том, как влияет растущий госдолг на экономику, на бюджет и на людей, рассуждал в беседе с «Ежедневником» экономист, аналитик проекта «Кошт урада», магистр экономических наук Александр Маляренко.

– По последним данным, госдолг увеличился по сравнению с началом года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%. О чем может говорить динамика увеличения госдолга?

– Сам по себе рост государственного долга не обязательно говорит о чем-то негативном. В этом случае важнее общий фон, на котором он происходит, который позволяет понять причины и следствия роста задолженности. Причины в нашем случае заключаются в росте расходов на фоне неблагоприятных экономических, политических и социальных проблем страны. Одновременно с этим из-за снижения доходов населения и прибыли бизнеса снижается и доходная часть бюджета. Кроме того, Беларусь направляет существенные средства на покрытие уже образовавшейся задолженности как перед внешними, так и внутренними кредиторами. Поэтому деньги нужны еще и на рефинансирование задолженности.

– Последствия роста госдолга для нас?

– В нашем случае они носят негативный характер. Ведь государственный долг приближается к верхнему порогу, который определило для себя правительство. Его превышение несет существенные риски финансовой системе. Чем больше неопределенности накапливается относительно выхода из затянувшегося кризиса, тем сложнее будет находить средства для покрытия дефицита бюджета, да и цена заимствований будет возрастать.

– Как влияет текущий госдолг на экономику Беларуси? Понятно, например, что растущий госдолг увеличивает нагрузку на бюджет. Что это значит?

– Да, это верно. Рост государственного долга действительно повышает нагрузку на бюджет. А означает это, что еще больше средств будут направляться на погашение образовавшейся задолженности. Следовательно, нужно будет находить дополнительные источники финансирования – это могут быть новые кредиты или средства, которые государство получает от повышения эффективности работы экономики в виде роста налоговых поступлений. Но при их снижении или отсутствии, очевидно, что придется на чем-то экономить. На что у нас расходуется основные средства? На социальные нужды. Это объясняет желание правительства пересматривать пенсионную систему и условия предоставления декретного отпуска.

– О чем говорит размер госдолга?

– Рост задолженности в случае Беларуси говорит о проблемах экономической политики. Ряд исследователей полагают, что увеличение долга связано с замедлением роста экономики. Белорусская экономика и без того растет крайне низкими темпами, поэтому рост задолженности и необходимость нести возрастающую долговое бремя только усугубляют эту проблему.

– Считается, по мировым меркам, что обслуживание госдолга нам обходится довольно дорого. Что это может значить для страны? Для людей?

– То, насколько дорого обходится стране ее долги, отражается, среди прочего, в кредитных рейтингах. Если международные эксперты считают возможным для государства обслуживать свою задолженность и рефинансировать ее, то в этом случае рейтинг имеет хороший уровень со стабильным или позитивным прогнозом. В нашем случае рейтинг мало того, что невысокий, так и прогноз по нему в настоящий момент негативный. Для страны это означает, что новые заимствования будут обходиться еще дороже. Что касается населения, то его это коснется через снижение возможностей госбюджета по поддержанию уровня социальных стандартов.

– На сегодняшний день, если учитывать нынешнее состояние экономики, плюс неэффективный госсектор, есть вообще надежда, что госдолг может перестать расти?

– К сожалению, пока рост задолженности имеет все шансы только возрастать. Во-первых, Беларусь еще не превысила приемлемый для себя уровень задолженности. Во-вторых, в условиях неопределенности надеяться на устойчивый экономический рост, который бы позволил выплачивать текущие государственные долги без образования новых, представляется маловероятным. Конечно, есть еще и золотовалютные резервы, но их размера, как показало сентябрьское падение их уровня, надолго не хватит.

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