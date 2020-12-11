Главный санврач Минска рассказала, сколько еще продлится обязательный масочный режим

Масочный режим в Минске сохранится в ближайшие несколько месяцев, сообщила главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает БЕЛТА.

«В ближайшие несколько месяцев придется соблюдать такой строгий профилактический режим», — сказала Светлана Ермак.

Обязательный масочный режим введен в Минске 12 ноября. В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси.

Поделиться ссылкой:



