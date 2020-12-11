«Белтелеком» с 21 декабря повышает тарифы на услуги

С 21 декабря 2020 года повышается стоимость услуг электросвязи, тарифы на которые регулируются государством, сообщает РУП “Белтелеком.

Тарифы для физических лиц на местную связь повысятся на 4,5 процента (0,15 руб. – абонементная плата; 0,0003 руб. – повременная), междугородную связь – на 18 процентов (0,0029 руб.). Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.

Тарифы на услуги доступа в интернет увеличатся на 1,46 процента.

Тарифы на иные услуги электросвязи повышаются в среднем на 5 процентов в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято якобы с целью доведения их до уровня возмещения затрат.

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