«Белгазпромбанк» объявил новый состав правления

11 декабря 2020 года новый состав правления ОАО «Белгазпромбанк» принял полномочия по управлению банком, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Правление было сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» назначена заместитель председателя правления Ирина Потапова.

Также в состав правления вошли: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич, заместитель председателя правления Александр Сотников.

Временная администрация по управлению банком завершила работу 10 декабря 2020 года в соответствии с постановлением Национального банка.

Временную администрацию в банке ввели 15 июня 2020 года. Перед этим в банке Департамент финансовых расследований провел обыск, многие менеджеры банка были задержаны. По “делу Белгазпромбанка” был задержан и тогдашний председатель правления Виктор Бабарико, который перед этим заявил о своем выдвижении в качестве кандидата на пост президента Беларуси на президентских выборах.

Временная администрация вводилась государством на шесть месяцев, возглавляла ее экс-председатель Нацбанка Надежда Ермакова.

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