Армен Сардаров, профессор: «За орден я не хлопотал…»

Празднование 100-летия Белорусского национального технического университета прошло вчера свою кульминацию. Вуз удостоен ордена Трудовой Славы. Государственные награды, медали и благодарности вручены лучшим сотрудникам. Среди них шесть человек удостоились орденов Отечества III cтепени, Почета и Франциска Скорины.

Архитектурный факультет БНТУ особо выделился в череде награжденных. Награды получили сразу два доктора архитектуры. Профессору Вальмену Аладову, старейшему зодчему Беларуси, единственному вручили орден Франциска Скорины. Профессору Армену Сардарову, декану архитектурного факультета, был вручен орден Почета. Никаких дополнительных материальных бонусов к ордену не было, и Армен Сергеевич, к которому мы обратились с вопросом по этому поводу, даже обиделся, назвав такой интерес «чисто дамским». Правда, как стало известно, к 100-летию вуза администрация выплатила премию каждому сотруднику в размере 100 процентов зарплаты. Вот, собственно, и все. А что такое настоящий праздник лично для него, Армен Сардаров объяснил так: «Это прежде всего реализованная творческая мечта. За орден я не хлопотал».

В этом году им в сотрудничестве с художником по металлу Виктором Заведеевым была создана и установлена на территории университета аллегорическая скульптура «Капсула времени и кристалл знаний». К концу декабря будет установлена еще скульптура «Студентка и студент» – А.Сардаров заканчивает работу над ней вместе со скульптором Александром Финским. Конечно, для творческого человека это огромное удовлетворение.

И вообще, как заметил Армен Сергеевич, старый университет начал прихорашиваться еще с прошлой зимы. Была отреставрирована историческая чугунная ограда – эту тяжелейшую работу выполнило ОАО «Белреставрация». Отреставрирован также вестибюль главного корпуса – тоже памятник архитектуры. Этой работой как раз руководил А.Сардаров. Он рассказал:

– Вестибюль БНТУ был создан моим учителем Львом Николаевичем Рыминским, талантливым архитектором. В юности он, выходец из дворян, был репрессирован (кстати, как и его сестра – знаменитая актриса Татьяна Окуневская). Сейчас, чтобы не дай Бог не погрешить против задумок автора, я поднял все чертежи Льва Рыминского в историческом архиве. И после реставрации вестибюль, мне кажется, посветлел, освежился. Вообще Рыминский добавил в облик здания, которое страна начала восстанавливать после войны, дух торжества. Кстати, проект главного корпуса был дипломной работой Рыминского. Вот какие выдающиеся студенты заканчивали когда-то наш политех!

Публикация – из № 98 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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