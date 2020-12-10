Живущая на Майорке белоруска попала в испанское телешоу «Голос»

Живущая на Майорке 68-летняя белоруска Наида Абанович стала участницей второго сезона проекта La Voz Senior – испанского аналога конкурса «Голос 60+». Об этом сообщили на днях местные СМИ, пишет Belmir.by.

Как написали газеты, наша соотечественница 15 лет исполняла оперную классику на улицах Пальма-де-Майорки, зарабатывая себе этим на жизнь. Один из туристов услышал пение женщины и оповестил о ее таланте продюсеров телешоу.

Первый эпизод La Voz Senior покажут зрителям вечером в четверг 10 декабря на телеканале Antena 3. Накануне он уже выпустил в эфир серию из трех роликов-анонсов, героиней одного из которых стала белоруска.

Belmir.by связался с Наидой Абанович. Рассказывать, как проходили съемки и как далеко ей удалось продвинуться в конкурсе, собеседница не стала, так как подписала бумаги о неразглашении. Но историей своей интересной жизни поделилась.

Как оказалось, обладательница лирического сопрано родилась в Беларуси. Наида – сценический псевдоним, которым артистка стала пользоваться уже в Испании.

Петь, по словам белоруски, она начала очень рано, все сразу замечали, что голос у нее красивый. В 15 лет пошла в Молодечненское музыкальное училище на прослушивание, хотя принимали туда только в возрасте от 17,5 года.

– Прослушали, посовещались – и: «Приносите документы». Но как узнали, что в 8-м классе: «Нет-нет-нет, только после 10-го». И тут одна педагог говорит: «Но чудесный же голос. Давайте возьмем как эксперимент». И взяли, – вспоминает Наида.

По словам нашей соотечественницы, на втором курсе она переводом уехала продолжать учебу в Астрахань. Здесь она окончила музыкальное училище, вышла замуж и уехала в Баку.

– В Азербайджане жилось замечательно, это были мои золотые годы. Баку – самый красивый город СССР. Вокруг много национальностей – азербайджанцы, русские, украинцы, армяне… И очень было крепкая дружба между всеми, – говорит собеседница.

В Баку она окончила консерваторию, затем работала в филармонии, в камерном хоре. Родила двух сыновей. И настолько «прикипела» к местной жизни и культуре, что даже разговаривала уже с кавказским акцентом.

Но спустя 20 лет из-за разгоревшегося в Нагорном Карабахе конфликта, так как муж по национальности был армянин, семья вынуждена была покинуть Баку и приехать в Минск как беженцы.

– Это было в феврале 1989 года. Стоял страшный холод, а мы приехали без теплой одежды и обуви, я в туфлях – почти «лодочках». В Азербайджане ведь климат теплый, всю зиму в плаще можно проходить, – объясняет Наида.

В Беларуси долго пришлось искать возможность купить кооперативную квартиру: записываться на прием и в Верховный Совет, и в ЦК, объяснять ситуацию… Но в конце концов приобрести жилье получилось.

В Минске Наида сначала работала в филармонии. Однако из-за того, что требовалось постоянно ездить на гастроли, и не с кем было оставлять детей, перешла в хор радио и телевидения.

– Затем случилось горе – умер муж. И стало как-то очень тяжело. У сыновей были перебои с работой, а у невестки как раз родилась малышка, внучка, – поясняет она.

В этот самый момент наша героиня встретила знакомую, которая уже 4 года проработала в Испании. Она и предложила поехать туда, трудоустроиться и жить вместе с ней на съемной квартире. Певица рискнула – и в апреле 2004 года прибыла в Пальму-де-Майорку.

Здесь белоруска нашла работу. Кроме того, по словам собеседницы, ей повезло: быстро, буквально через полгода, оформила все бумаги и получила возможность жить в новой стране легально.

Сразу Наида не знала ни слова по-испански. А потом сначала выучила часто употребляемые слова и обороты, потом стала понемногу вступать в диалоги и довольно быстро все освоила.

– Сейчас знаю на разговорном уровне испанский и немецкий. Ну и, конечно, русский и белорусский, – перечисляет она.

Белоруска видела, что в городе на пешеходной улице Сан-Мигель выступают уличные музыканты. Группа аккордеонистов, скрипач, джазист и гитарист. И решила тоже попробовать так немного подработать.

Заказала себе специальную передвижную музыкальную установку с усилителем звука, чтобы петь под аккомпанемент. Ее изготовил испанец из магазина, где торгуют автозапчастями.

– Владелец магазина буквально за одну ночь сделал мне эту установку с дисководом и USB. Ею я пользуюсь по сей день, – говорит наша соотечественница.

Первый же выход Наиды на улицу стал успешным. Он произошел в июле 2005 года. Хотя, как признается собеседница, это был для нее шок. Потому что в голове не укладывалось: ну как так, закончить консерваторию – и петь на улице!

– Но я попробовала – и пошло очень хорошо. Люди охотно слушали. Особенно немцы, они обожают классику. Целые толпы собирались, по 150 человек, – вспоминает артистка.

Тут, на улице, белоруска постепенно и выучила немецкий. Подходили немцы, покупали диски с ее записями, знакомились, завязывалась переписка, она начала ездить с концертами в Германию… Сразу общалась со словарем. А потом в один момент поняла, что он не нужен.

– Так и прошли последние 15 лет. По часу, по полтора пела на улице. Каждый день без выходных. Петь час таких партий – это очень тяжело. Это равносильно одной опере. Солисты в опере столько не поют, – отмечает Наида.

В репертуаре у нашей соотечественницы – произведения Пуччини, Каталани, Оффенбаха, Генделя, Дворака, Легара, Биксио… Исполняет она их без микрофона – говорит, видоизменяет голос.

Артистку также стали звать на свадьбы, венчания, дни рождения… Их на Майорке проходит много, ведь дождей здесь почти нет, летом столы для торжеств постоянно можно ставить на улице.

Правда, сейчас, по словам белоруски, ситуация для уличных музыкантов и певцов стала хуже – началось это с приходом кризиса, затем добавился коронавирус. Туристов почти нет, а следовательно, и заработка.

Еще Наида пела на карнавальном шествии – кавалькаде трех царей-волхвов. Она выступала здесь как поющая королева-улитка на карете. Это хоть и весело, но очень тяжело – 2 часа оперные партии выводить. По словам собеседницы, она приходила домой «мертвая».

– Однажды на полпути что-то у них случилось со звуком, и поломку не смогли починить. Тогда мне выдали мешок с конфетами, чтобы я просто их разбрасывала оставшуюся дорогу. И это было такое счастье, что не надо петь еще час! – смеется обладательница лирического сопрано.

Как результат 15-летних уличных выступлений – в любую погоду, при любых обстоятельствах – сегодня Наиду в Пальме-де-Майорке знают, наверное, все.

– Я как-то летела в Германию. И так получилось, что последняя заходила в самолет. Захожу – а весь салон аплодирует. Сразу не поняла, в чем дело. Оказалось, это мне. Люди благодарили за вчерашний день, говорили, что слушали меня вчера на улице, – улыбается Наида.

По словам нашей соотечественницы, она благодарна Испании. Люди здесь хорошие – открытые, независтливые, всегда помогающие. Можно встретить по дороге незнакомого человека, спросить, сколько времени и целый час с ним потом проговорить.

И все же оставаться в этой солнечной стране навсегда белоруска, судя по всему, не планирует.

– Пока звучит еще голос, побуду на Майорке. А потом, видимо, вернусь все-таки домой, в Беларусь – к детям и внукам, – размышляет она.



