Украина объявила карантин с 8 января 2021 года

В Украине несколько недель обсуждалась возможность введения нового локдауна. СМИ называли разные даты и варианты ограничительных мер, а чиновники конкретной информации не озвучивали. Наконец, 9 декабря Кабинет министров определился окончательно: ужесточение карантина будет в начале 2021 года — с 8 по 24 января.
Когда будет новый локдаун?
Ужесточенный карантин в Украине будет действовать с 8 января по 24 января. Однако новый карантин не будет полноценным локдауном.
Что будет запрещено?
На время действия карантина запретят работу
- кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос, а также тех, которые расположены в аэропортах);
- магазинов непродовольственных товаров;
- кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ (кроме работы в ТРЦ продуктовых магазинов, аптек и других субъектов хозяйствования, работа которых не ограничена);
- рождественских ярмарок и непродовольственных рынков.
Все учреждения образования, кроме детских садов, переведут на дистанционное обучение.
Государственные и коммунальные учреждения и организации предлагают перевести на дистанционную работу.
Также будут запрещены все массовые мероприятия, и присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.
Заведениям культуры будет запрещено принимать посетителей.