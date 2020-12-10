Украина объявила карантин с 8 января 2021 года

В Украине несколько недель обсуждалась возможность введения нового локдауна. СМИ называли разные даты и варианты ограничительных мер, а чиновники конкретной информации не озвучивали. Наконец, 9 декабря Кабинет министров определился окончательно: ужесточение карантина будет в начале 2021 года — с 8 по 24 января.

Когда будет новый локдаун?

Ужесточенный карантин в Украине будет действовать с 8 января по 24 января. Однако новый карантин не будет полноценным локдауном.

Что будет запрещено?

На время действия карантина запретят работу

кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос, а также тех, которые расположены в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ (кроме работы в ТРЦ продуктовых магазинов, аптек и других субъектов хозяйствования, работа которых не ограничена);

рождественских ярмарок и непродовольственных рынков.

Все учреждения образования, кроме детских садов, переведут на дистанционное обучение.

Государственные и коммунальные учреждения и организации предлагают перевести на дистанционную работу.

Также будут запрещены все массовые мероприятия, и присутствие зрителей на спортивных мероприятиях.

Заведениям культуры будет запрещено принимать посетителей.



