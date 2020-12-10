Тихановская: “Волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть”

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, сделала заявление по поводу закрытия границ нашей страны.

«С 21 декабря белорусам запретят выезд из страны наземным транспортом. За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь во времена сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь и с железным занавесом. Власти делают все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царят страх и насилие. Они боятся огласки и правосудия и надеются, что закрытые границы помогут спрятать все их преступления. Но я точно знаю: волю белорусского народа за закрытой границей не спрятать и не скрыть», – уверена Светлана Тихановская.



