Терапевты поликлиник могут выписывать больничные контактам первого уровня больных COVID-19

При посещении пациента с COVID-19 терапевты поликлиник теперь могут выписывать больничные листы контактам первого уровня. Такое право заложено в подписанном постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2020 г. № 705 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 года № 624 и от 8 апреля 2020 г. № 208», сообщили «Минск-Новости» в Минздраве.

Теперь факт наличия у гражданина контакта и его уровень могут быть установлены мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания пациента с коронавирусом.

— Данное постановление подготовлено в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением инфекции COVID-19 в соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 5 ст. 25 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь», — добавили в Минздраве.



