Рынок корпоративных облигаций достиг дна и пошел на подъем

Достигнув дна в октябре 2020 года, уже в ноябре рынок корпоративных облигаций довольно резво пошел на подъем. Практически при полном отсутствии спроса.

Рынок корпоративных облигаций Беларуси начал падать уже марте текущего года, хотя в целом первый квартал был относительно неплохим и даже лучше, чем первый квартал 2019 года, если судить по количеству эмитентов и объему выпуска облигаций. Но потом начался быстрый спад, который сначала был продиктован исключительно коронавирусным кризисом. Но уже с июня на ковидные последствия начали явственно накладываться и общественно-политические.

Ситуация совсем ухудшилась после августа, когда в стране начался правовой беспредел, в том числе и в отношении бизнеса, полностью уничтоживший деловой климат в стране. И чем дальше в своих действиях шли власти, тем хуже становилось. Рынок корпоративных облигаций если и продолжал влачить свое жалкое существование, то главным образом за счет целевых выпусков под правительственные программы финансирования госпредприятий. Рыночные же выпуски почти полностью сошли на нет, из-за падения спроса и нестабильной ситуации в стране, когда нельзя сказать, что будет через полгода, не говоря уже о 3-5 годах.

Дна рынок достиг в октябре, когда за весь месяц (без учета жилищных облигаций) Министерство финансов зарегистрировало только два выпуска корпоративных облигаций. Оптовый торговец парфюмерией, косметикой и бытовой химией зарегистрировал выпуск в 210 тыс. рублей, и торговец электротехнической продукцией – на 650 тыс. долларов. На этом и все. Таких итогов рынок корпоративных облигаций Беларуси еще никогда не знал. Но в следующий месяц ситуация вдруг кардинально изменилась.

Согласно данным Министерства финансов, в ноябре было зарегистрировано сразу 13 выпусков корпоративных облигаций со стороны 10 эмитентов. Крупнейшие из них осуществил, конечно, Банк развития, но и без него получилось 10 выпусков, что в 5 раз больше, чем в октябре. По объему также не мало. Общий итог ноября получился почти 98 млн долларов в эквиваленте. Объем выпусков в белорусских рублях составил около 20% от общего объема, но учитывая ситуацию в стране – это все равно очень много.

Понятно, что рынок корпоративных облигаций пошел так резко на подъем вовсе не из-за стабилизации ситуации в стране. Она продолжает ухудшаться едва ли не ежедневно. Основным драйвером, скорее всего, выступило то обстоятельство, что в условиях свертывания ряда программ кредитования бизнес начал испытывать острую нехватку в финансировании. Банки сейчас с особой осторожностью рассматривают любую просьбу о кредитовании со стороны бизнеса, так как помимо стандартных финансовых рисков сейчас в стране очень серьезную роль начали играть и политические. Компания может быть очень успешной, продажи расти, но вот директор задерживается на акции протеста или публикует гневный пост в соцсети и завтра его бизнеса может не стать. Такие риски невозможно просчитать. А в условиях острой нехватки финансирования компании просто вынуждены были искать деньги везде, где только возможно. Пустующий рынок корпоративных облигации многим показался именно такой спасительной соломинкой. Но, увы, несмотря быстрый рост предложений со стороны компаний, покупатели корпоративных облигаций пока ведут себя более чем сдержанно. И это при том, что белорусские рубли компании готовы брать с гарантированной доходностью почти в 30% годовых, а валюту – до 9% годовых.

При нормальных рыночных условиях, именно спрос диктует предложения. А в Беларуси предложения сформировались при отсутствии спроса, просто потому что эмитенты не видят других способов добыть денег.



