Прототип Starship взорвался после удара о землю при проверке вертикального способа посадки

Прототип ракеты Starship взорвался на летных испытаниях, не сумев погасить скорость при попытке вертикальной посадки. Трансляция запуска шла на ютьюб-канале SpaceX.

Прототип SN8 поднялся на 12,5 километра, выключил двигатели и начал спуск. Приближаясь к земле, Starship снова включил двигатели, но заработало только два из трех. Ракета развернулась вниз хвостом, начала вертикально снижаться и взорвалась, коснувшись посадочной площадки.

Взрыв прототипа SN8 Starship на летных испытаниях 9 декабря 2020 года

youtube/CNBC Television

Основатель SpaceX Илон Маск в твиттере объяснил, что во время посадки давление в топливном баке было недостаточным, это привело к высокой скорости приземления.

До запуска Маск говорил, что оценивает шансы на успех тестового запуска как один к трем.

Как пишет The Verge, испытания 9 декабря были самыми масштабными для Starship. Во время полета проверяли аэродинамику, стартовые и посадочные возможности ракеты. Ранее прототипы Starship не поднимались на такую высоту.



