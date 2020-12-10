Президент Литвы напомнил о Дне прав человека и выразил солидарность с белорусским народом

Президент Литвы Гитанас Науседа в День прав человека, который по предложению Генеральной Ассамблеи ООН празднуется во всем мире 10 декабря, начиная с 1950 года, высказал поддержку белорусскому народу в его борьбе за демократические ценности.

«В этот день мы отмечаем международный День прав человека. Даже в ХХI веке права человека, справедливость и демократия не принимаются как должное. Литва поддерживает гражданские общества во всем мире, и особенно наших соседей – Беларусь, – в их борьбе за права человека!» – написал Гитанас Науседа в своем Twitter.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. В документе провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку. Данный документ переводят настолько часто, что сегодня он доступен на более чем на 500 языках.

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