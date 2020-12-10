Первая смерть от мороза в Беларуси этой зимой: в шалаше замерзли муж и жена

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, эксперты выехали на место гибели супругов.

Тела супругов без признаков жизни обнаружены в шалаше около Лиды, предположительно они умерли от переохлаждения, сообщили в СК.

Утром 9 декабря монтер железнодорожных путей, неподалеку от города Лиды, обнаружил тела 58-летнего мужчины и 55-летней женщины без признаков жизни.

“Предварительно установлено, что супруги не имели постоянного места жительства, проживали в шалаше, а также злоупотребляли спиртными напитками. Предположительно причиной смерти супружеской пары стало переохлаждение организма”, – сообщили Sputnik в СК.

Следователь с участием специалистов ГКСЭ осмотрел место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сказали следователи.



