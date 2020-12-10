“Мы едины в молитве о мире в Беларуси”: Тихановская обратилась к верующим накануне Рождества

Светлана Тихановская, претендент на пост президента Беларуси, обратилась ко всем верующим нашей страны в связи с наступающими рождественскими праздниками.

“Дорогие белорусы! Приближается светлый праздник Рождества. Это время, когда мы зажигаем яркие огни среди холодной зимы, собираемся всей семьей, отдыхаем и радуемся. <…> Я обращаюсь к белорусским верующим разных религий и конфессий. Большинство из вас не приняло того беззакония, которое совершает режим. Вы заявили, что это не только политическая, но и духовная проблема. Вы признали, что это не только преступление, но и грех. Вы не согласились, что место вашей вере только в храмах по выходным, вы решили следовать ей везде и всегда.

С первых дней после выборов лидеры церквей и верующие по всей стране осуждают ложь и насилие, призывают к диалогу, утешают пострадавших. Христиане разных традиций, иудеи и мусульмане едины в молитве о мире в Беларуси. Не раз инициативы верующих объединяли все общество. <…> Молитва “Магутны Божа” стала гимном, который белорусы поют и в храмах, и на площадях, и во дворах. Белорусские верующие не побоялись назвать зло злом, и за это они подверглись преследованиям.

<…> Я выражаю свою поддержку всем, кто пострадал за правду. Я восхищаюсь смелостью белорусских верующих и благодарю вас за осуждение зла и заботу о пострадавших. Вы доказываете, что истина и милосердие для белорусов – не просто слова, а священные ценности. Вы вдохновляете всех нас идти вперед и не сдаваться. За месяцы протеста белорусы доказали, что ни символы, ни языки, ни различия в вере не могут нас разделить, если мы действительно вместе. Мы поняли, что мы – большая семья, мы увидели в соседях и согражданах братьев и сестер.

Сейчас мы не просто ждем праздник Рождества, но и готовимся к нему. Так же, как и к рождению новой Беларуси мы готовимся каждый день. И я верю, что скоро мы встретим этот праздник вместе”, – сказала в своем обращении Светлана Тихановская.



