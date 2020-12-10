Минское “Динамо” в домашнем матче уступило московским одноклубникам

Судьбу поединка во втором тайме решила шайба Дмитрия Яшкина.

Минское “Динамо” на «Минск-Арене» уступило динамовцам из Москвы — 2:3.

Команды обменялись четырьмя шайбами еще в первом тайме: у минчан отличились Усов и Принс.

После перерыва шайбу забросил форвард москвичей Дмитрий Яшкин, благодаря чему гости вышли вперед. Сравнять счет минчане не сумели.

Подопечные Крэйга Вудкрофта с 41 очком занимают пятое место турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В следующем матче минчане 11 декабря в гостях сыграют с казанским Ак Барсом.

“Динамо-Минск” — “Динамо-Москва” — 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0. Усов, 3:55. 2:0. Принс, 4:54, 2:1. Тарасов, 6:31, 2:2. Хиетанен, 18:45, 2:3. Яшкин, 34:49.



