Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 10 декабря за сутки в Республике Беларусь зарегистрировано 1939 пациентов с COVID-19, выписано 2135 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 154392 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 132085 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, за сутки прибавилось 8.

За минувшие сутки выполнено 29548 тестов, всего в стране проведено 3517016 тестов на COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 68966841 заболевший COVID-19, умерли с этой инфекцией 1570696 человек.



