Кадр протестов в Минске вошел в топ лучших фото 2020 года по версии The New York Times

Работа Евгения Ерчака, белорусского фотожурналиста, по версии The New York Times попала в топ самых ярких фотографий 2020 года.

Данный снимок был сделан 8 сентября 2020 года во время одного из «Женских маршей», проходивших в белорусской столице во время уличных протестов против итогов выборов главы белорусского государства. На данном фото заблокированные силовиками женщины встали в сцепку. Они смотрят в сторону мужчины в форме без опознавательных знаков. Спустя несколько минут после фото женщин задержали. Фото тогда широко разошлось по соцсетям и СМИ.

Автор фото вспоминал, как к колонне подъехали автобусы без номеров с силовиками и сразу начались задержания. Кто-то попытался убежать, остальные просто разбились в группы у забора бывшего завода «Горизонт». Он снял одну из таких групп.



