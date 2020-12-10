Глава МИД Литвы: начатое расследование насилия в Беларуси – позитивный прецедент

“Это хороший прецедент, поскольку я считаю, что и другие страны должны к этому прибегнуть. (…) Это сделает людей смелее, и я думаю, что вынудит несколько задуматься и тех, кто, вероятно, надеется, что все то, что они делают, останется без ответа”, – сказал Л. Линкявичюс BNS в среду. По его словам, важно, чтобы виновные в преступлениях против человечности были наказаны.

“Очень важно, чтобы судебное преследование было осуществлено – Совет по правам человека ООН собирает доказательства, резолюция Европарламента призывает ЕС активно участвовать в создании определенного центра, который бы мог собирать правовые доказательства”, – сказал глава литовской дипломатии.

В среду генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сообщил, что начал досудебное расследование возможных пыток, которые считаются преступлением против человечности, за которые преследуют в международном масштабе.

Прокурор сказал, что международная общественность едина в вопросе необходимости и важности универсальной юрисдикции в защите существенных прав человека и остановке тяжких международных преступлений, однако признал, что “такие дела все же редки и вызывают много правовых вопросов”.

Расследование начато по заявлению гражданина Беларуси Максима Хорошина, который обратился к литовским прокурорам в ноябре по причине насильственных действий, которые были совершены в отношении него 13 октября в белорусской столице Минске.

На пресс-конференции в Вильнюсе представитель штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Александр Добровольский сказал, что заявления пострадавших от белорусского режима людей с подобными обвинениями планируется подать и в правоохрану других государств, а в Вильнюсе создается центр для координирования этой работы.



