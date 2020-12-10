Белорусские ученые разработали радиоуправляемые очки для животных

В Белорусском университете ученые разработали специальные радиоуправляемые очки, которые значительно облегчают дрессировки животных для кинологов.

Новейший гаджет применяется на собаках, с целью контролировать и реагировать на их непредсказуемую агрессию. Например, при недопустимой поведении собаки, с помощью радиоуправляемых очков, животное можно дезориентировать в пространстве.

Также ученые Белорусского университета заявили, что использование таких очков во время дрессировки помогает обезопасить данный процесс.

За создание данного гаджета взялась кафедра оптики Белорусского института во главе с Валерией Лапаник.

За основу создания данного гаджета ученые взяли разработку Германцев, которые пришли к мысли использовать в похожем аксессуаре специальные механические шторки. Но ученые Белорусского университета значительно уменьшили расходы на данный гаджет, ведь за его основу взяли простые солнцезащитные очки, а стекло заменили на специальные модуляторы.

Для крепления радиоуправляемых очков на животных, будет использоваться специальный крепеж, который делает невозможным самостоятельное снятие гаджета из головы.

Также очки имеют защиту от ультрафиолетовых лучей и других посторонних предметов, которые могут попасть в глаза животного. Время, за которое животное привыкает к данному гаджету составляет около 4 недель.

Ученые БГУ заявили, что такой гаджет скоро станет очень востребованным.



