Бело-красное панно в рост человека сделали в Пинске и повесили во дворе

На одной из улиц ярким пятном в городском пейзаже стала бело-красная композиция.

Белый холст тщательно разметили и оклеили красной лентой необходимые квадраты. Теперь во дворе дома находится холст с изображением белорусского орнамента.

Белый и красный цвет имеют свой символизм. Белый фон — чистота. Красные цвет узоров — цвет солнца, крови как символа жизни, и вообще символ жизни.

Вверху композиции разместили фигуру, напоминающую человека, скачущего на лошади. В центре — один из элементов белорусского национального узора. Перемежающиеся красные и белые квадраты и полоски походят сразу на несколько традиционных орнаментов. Судя по всему, автор подразумевал образ огня. Огонь в славянской мифологии был воплощён в образе божеств небесного пантеона. Связанный с небесным огнём бог по преданию, разбивая громовыми стрелами тучи, выводил из них ясное солнце. Сила солнечных лучей и дождей согревала и увлажняла землю, которая давала пищу человеку и животным.

Славянские предки верили в магическую силу символов и знаков. Орнамент помещали там, где зло может проникнуть к человеку. Обереги с символами надевали, когда человека преследовали несчастья. Считалось, что изображение божественного прогонит всё дурное.



