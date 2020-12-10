Беларусь закрывает наземную границу. Как будем ездить в Россию, а как россияне — к нам?

В Беларуси с 21 декабря вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как это отразится на потоке пассажиров в Россию и из России?

Как мы сейчас ездим в Россию и как будем ездить

Сейчас граница между Беларусью и Россией закрыта по решению российского правительства. Но несколько легальных способов попасть в соседнюю страну есть, пишет TUT.BY.

Самый простой, но и самый дорогой — самолет. «Белавиа» летает два раза в неделю в аэропорт «Домодедово» — по понедельникам и средам. Если покупать билет в одну сторону, то экономкласс стоит 805 рублей 47 копеек, бизнес-класс — 1208 рублей 47 копеек. Ближайший рейс в понедельник, 21 декабря, билеты на него еще есть.

Рейсы в Москву три раза в неделю есть и у «Аэрофлота» — по четвергам, субботам и воскресеньям в аэропорт Шереметьево. Билеты еще есть, и на ближайший рейс в субботу, 12 декабря — самый дешевый, без багажа, стоит около 40 тысяч российских рублей (около 1415 белорусских).

Для въезда белорусу в Россию через аэропорт нужен всего лишь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее чем за три календарных дня до прибытия. Пассажиры обязаны также заполнить анкеты прибывающего для предъявления в пункте пропуска. Результат теста предъявляется при регистрации на рейс еще в аэропорту в Минске.

Есть еще один вариант добраться до России — на автобусе или машине. Например, в Москву ездят автобусы Ecolines: отправление из Минска ежедневно, кроме вторника, цена 50 рублей. Также автобусные рейсы из Минска в Москву есть у Intercars.

Но этот наземный способ возможен не для всех белорусов, а только для определенных категорий.

Речь, например, идет о:

белорусах, которые въезжают в Россию в связи со смертью близкого родственника (супруга, супруги, родителя, детей, усыновителя, усыновленного, опекуна и попечителя) при условии предъявления необходимых документов;

белорусах, у которых супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные — граждане России;

белорусах, постоянно проживающих на территории России при наличии вида на жительство;

белорусах, однократно въезжающих в Россию, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов;

белорусах — сотрудниках белорусских компаний, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в России в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых;

белорусах, въезжающих в Россию на лечение;

белорусах, которые очно учатся в России;

Более подробно об этих и других категориях граждан можно узнать на сайте пограничной службы ФСБ России.

С 21 декабря выезд запрещает уже Беларусь. Но запрет по-прежнему не будет распространяться на авиасообщение — то есть даже после этой даты белорусы могут на самолете летать в Россию.

А вот тем, кто пересекает наземную границу, выезд на работу, учебу в РФ будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

В том числе пересекать наземную границу с Россией с 21 декабря будет разрешено:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);

для получения медицинской помощи при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;

имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания;

Для въезда белорусу в Россию на автобусе или машине нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный не ранее чем за три календарных дня до прибытия.

Как россияне сейчас ездят в Беларусь

Правила для россиян, въезжающих в Беларусь, сейчас примерно такие же, как и для белорусов, выезжающих в РФ. То есть в общем порядке они могут прилететь в Минск рейсами «Белавиа» и «Аэрофлота».

Приезжим из России надо иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Ее показывают при регистрации на рейс в Москве. В самолете нужно заполнить анкету пребывающего — там в числе прочего указывается, есть ли симптомы COVID-19.

Обязательный карантин в 10 календарных дней в Беларуси тем, кто едет из России, пока не нужен, так как Россия не входит в перечень стран Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Наземным транспортом в Беларусь, несмотря на ограничения, могут въехать:

россияне, следующие по дипломатическим и служебным паспортам;

главы и члены официальных делегаций;

россияне, оказывающие международную безвозмездную помощь Беларуси (с 21 декабря — россияне, оказывающих международную техническую, иностранную безвозмездную и иную помощь Беларуси);

водители при выполнении международных автоперевозок, а также перевозок международной почты;

члены экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

россияне, у которых супруги, родители или дети — граждане Беларуси;

россияне, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси (с 21 декабря — россияне, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси);

россияне, имеющие разрешение на работу или подтверждающие документы на трудовую деятельность на территории Беларуси;

россияне, следующие в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

россияне, осуществляющие перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;

С 21 декабря наземным транспортом в Беларусь также смогут въезжать россияне:

по приглашению юридических лиц, зарегистрированных на территории Беларуси;

для получения медицинской помощи, — при предъявлении документов (копий документов) белорусских организации здравоохранения, а также смогут въезжать лица, сопровождающие таких россиян;

для получения медицинской помощи, — при предъявлении документов (копий документов) белорусских организации здравоохранения, а также смогут въезжать лица, сопровождающие таких россиян; по заключенным договорам оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура;

Под наземным транспортом подразумевается машина или автобус.



