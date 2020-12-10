Беларусь первой ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз

Сегодня наша страна первой ратифицировала соглашение между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства. Оно определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России, при этом документ не затрагивает категорию иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизовому порядку въезда.

Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами.

Соответствующий закон был принят Палатой представителей 28 октября 2020 года, Советом Республики – 20 ноября этого же года, сегодня его подписал Александр Лукашенко.



