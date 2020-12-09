Знаете ли вы, что означают наклейки на бананах?

Вы знаете, что на бананах, впрочем как и на многих других импортных фруктах, есть наклейки? Они указывают не просто на страну происхождения фрукта, а могут вам рассказать, как их вырастили!

1. Если на них 4-значный код, который начинается номерами 3 или 4…

Это означает, что продукт был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства, что также подразумевает использование удобрений и пестицидов.

2. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 9…

Это означает, что продукт был выращен традиционным способом, как это делали в течение тысяч лет. Сейчас такой способ называют «органическим», другими словами, без применения пестицидов и удобрений.

3. Если продукт имеет 5-значный код, который начинается с номера 8…

Это означает, что продукт является генетически модифицированным, то есть содержит ГМО.



