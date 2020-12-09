Жодинец с 2,8 промилле поехал забирать внука из школы. Видео

В оперативно-дежурную службу Жодинского ГОВД поступило сообщение, что водитель автомашины «Форд», которая едет по улице Советской, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель действительно был нетрезв, и в таком состоянии он ехал в школу за внуком, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Наряд ГАИ обнаружил и остановил автомобиль. За рулём был нетрезвый 56-летний местный житель. По результатам медицинского освидетельствования, количество паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе у задержанного составило 2,8 промилле.

Заметим, что стопка водки дает потребление спирта в количестве 40 г. В крови она усваивается в виде 0,5-0,6 промилле. По приблизительных расчетам, мужчина за рулем выпил около бутылки водки.

В таком состоянии мужчина ехал забирать из школы внука. Он пытался объяснить сотрудникам ГАИ, что принял «грамм 50» валерьянки, подкрепляя свои слова удостоверением инвалида.

В отношении водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



