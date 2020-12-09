Взрыв машин силовиков — «акт терроризма». Подробности о задержанной группе Николая Автуховича

КГБ и МВД задержали «террористическую группу», которая работала в Гродненской области — в Волковыске и Гродно. Об этом сообщается в эфире гостелеканала «Беларусь 1». По данным канала, подозреваемые причастны ко взрыву автомобилей силовиков в Гродно и Волковыске, а также к поджогу дома сотрудника органов в райцентре, сообщает Volkovysk.by со ссылкой на Onliner.by.

Взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября. Владелец уничтоженного авто — сотрудник милиции. Предположительно, машина была подорвана тротиловой шашкой. Один из фигурантов дела о терроризме — Павел Сава. Его телеканал характеризует как безработного минчанина, неоднократно сидевшего.

— Роль Савы — не ключевая, по его показаниям. Он просто «стоял на шухере», — отмечает ведущий «Беларусь 1».

Ключевое значение, по версии органов и госСМИ, у задержанного Николая Автуховича. Выдержки из его показаний транслируются в эфире.

— Мне достаточно, чтобы мне «навешали» срок, только за то, что я призывал к свержению режима. Это в Фейсбуке посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня вон целая машина арсенала, что мне еще доказывать? — говорит задержанный.

В роли эксперта в сюжете выступил Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ. Он также занимается производством о терроризме (поджог зданий ГКСЭ и ГАИ в Мозыре) и «делом Белгазпромбанка».

— Общеопасный способ совершения преступления привел к повреждению трех других автомобилей, находящихся на парковке. Взрыв произошел на парковке вблизи жилого дома и детского сада, что создавало реальную угрозу гибели ни в чем не повинных людей, — сказал он. — Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве целей преступления, способы его совершения (взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными) дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма.

Второе ЧП случилось 2 октября в Волковыске, где сначала была подожжена машина милиционера, а потом и его дом.

— Автухович выбил в машине стекло, положил бутылку под щетку <…> она вспыхнула, я даже обжегся, — рассказывает задержанный Павел Сава. По его словам, к дому того же сотрудника МВД они с Автуховичем приехали с бутылями бензина.

Сейчас все подозреваемые водворены в СИЗО. Большинство из них сотрудничают со следствием и дают признательные показания, говорится в сюжете «Беларусь 1».

— Милиция и чекисты ищут других причастных к совершению преступлений, — отмечает ведущий.



