ВОЗ назначила нового представителя в Беларуси

Назначен новый глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Беларуси. Им стал доктор Масуд Дара.

Его профессиональная карьера началась с должности врача, ответственного за диагностику и лечение больных туберкулезом в Иране. Медицинское образование Дара получил в Лондоне и Гарварде. Работал врачом и экспертом в области общественного здравоохранения в Брюсселе, Москве, оказывал техническую помощь разным странам в качестве консультанта.

С 2012-го года Масуд Дара работает в европейском офисе ВОЗ. В настоящее время он является старшим советником по инфекционным заболеваниям и реагированию на чрезвычайные ситуации.

Сегодня его встречали в Минздраве. Профессиональная карьера Дары началась с должности врача, ответственного за диагностику и лечение больных туберкулезом в Иране. Медицинское образование получил в Лондоне и Гарварде. С 2012-го года он работает в европейском офисе ВОЗ в Брюсселе.



