Включен механизм новых санкций ЕС против белорусских властей. Чего ожидать чиновникам и их спонсорам?

8 декабря 2020 года вступили в силу Регламент (EU) 2020/1998 и Решение (CFSP) 2020/1999 Совета Европейского союза об ограничительных мерах для противодействия серьезным злоупотреблениям и нарушениям прав человека. Народное антикризисное управление (НАУ), возглавляемое Павлом Латушко, пояснило, что означает для Беларуси вступление в силу данных документов и какие последствия для нашей страны оно может повлечь.

Если проанализировать перечень преступлений, за совершение которых можно наказать санкциями, то действия нынешних белорусских властей подпадают как минимум под 9 из 12 категорий, указанных в ст. 2 (1) Регламента:

1) геноцид;

2) преступления против человечности;

3) пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание;

4) убийства;

5) принудительные исчезновения;

6) произвольные аресты и задержания;

а также массовые и систематические нарушения прав:

7) на свободу собраний и ассоциации;

8) на свободу мнения;

9) на свободу религии.

За рамками претензий к действующей власти остались преступления, связанные с рабством, торговлей людьми и массовым сексуальным насилием.

• Представителям власти, грубо нарушающим права человека, а также способствующим им в совершении этих нарушений следует иметь в виду, что на новом этапе упрощается процедура включения виновных в санкционные списки. Теперь для этого требуется единогласное решение Совета ЕС по предложению одного государства – члена ЕС или Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Ограничительные меры применяются как к физическим, так и к юридическим лицам, которые «оказывают финансовую, техническую или материальную помощь, связанную с совершением преступлений, в том числе путем планирования, указаний, сотрудничества, подготовки, содействия и поощрения таких преступлений», и которые поддерживают иные деловые связи с виновными.

• Для лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, также будут действовать визовые запреты.



